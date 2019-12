(ANSA) – TEHERAN, 27 DIC – Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 5:23 ora locale (le 2:53 in Italia) in Iran, non lontano …

Continua a leggere >>>>> Iran, terremoto vicino centrale nucleare

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...