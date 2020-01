Milano, 28 gennaio – Ipsen S.p.A annuncia la nomina di Stéphane Brocker a Presidente e Amministratore Delegato dal 1 febbraio 2020. Stéphane ha maturato solide esperienze professionali in ambito biofarmaceutico lavorando sia in Europa che in Asia.

