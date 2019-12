“L’approvazione della procedura con il 99,9% dei voti rappresenta una conferma ulteriore della bontà dell’operazione. Non appena avremo l’esito della procedura antitrust in corso potremo quindi dare vita senza indugi al primo operatore di torri in Italia”, …

Continua a leggere >>>>> INWIT, l’assemblea approva la fusione con Vodafone Towers. Ferigo (Ad): ‘Aspettiamo l’ok da Antitrust’

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...