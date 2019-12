(ANSA) – MILANO, 23 DIC – Il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato primo per raccolta netta in novembre con 2,11 miliardi di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato il contributo di Eurizon pari a 1,23 miliardi di euro e di Fideuram di 885,7 milioni.

