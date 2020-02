(ANSA) – UDINE, 05 FEB – “Il digital factory, i big data, l’intelligenza artificiale esiste. Dobbiamo saperla utilizzare. Questa cultura sarà sempre più indispensabile per produrre valore aggiunto” in un “mercato liquido” in cui “bisogna essere pronti a reagire alle …

Continua a leggere >>>>> Innovazione: Ai, big data, digital, via a Danieli Automation

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...