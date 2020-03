Una notizia che vale doppio, perché arriva in tempo di coronavirus e di diffidenza verso i prodotti italiani: per la prima volta in assoluto, il consorzio altoatesino Vog, che aggrega quasi 5.000 produttori (con un’area di 10.900 ettari) ha spedito mele in Vietnam.

