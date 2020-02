Ha un valore di 1,3 miliardi di euro il mercato dell’«information security» in Italia. Un giro di affari che cresce per il terzo anno consecutivo e che nel 2019 ha raggiunto quota 1,317 miliardi di euro, in aumento di poco meno dell’11% rispetto all’anno …

