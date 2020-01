Donald Trump intende invocare il privilegio esecutivo per bloccare l'eventuale testimonianza del suo ex consigliere per la sicurezza John Bolton, che …

Continua a leggere >>>>> Impeachment, Trump pronto a bloccare deposizione ex consigliere Bolton

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...