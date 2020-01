Il 60 per cento dei 57 milioni di immobili di proprietà di persone fisiche in Italia è utilizzato come abitazione principale o pertinenza e il 75 per cento delle famiglie risiede in abitazioni di proprietà. E’ uno dei dati che emerge dalla pubblicazione biennale “Gli …

Continua a leggere >>>>> Immobili: il 75% delle famiglie risiede in abitazioni di proprietà

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...