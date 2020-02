Image Line, azienda Hi-Tech italiana specializzata nelle soluzioni digitali per l’agricoltura, presenta i risultati di un’indagine quantitativa per tracciare l’identikit dell’agricoltore del futuro, ma soprattutto per indagare il rapporto tra i giovani e l’agricoltura digitale …

Continua a leggere >>>>> Image Line: «Idee concrete dei giovani in agricoltura»

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...