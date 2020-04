Deliveroo ha preso parte al webinar al webinar organizzato da Appetite for Disruption e PwC Advisory, in collaborazione con Food Service, e ha sottolineato come il Coronavirus può rappresentare un’enorme opportunità di sperimentazione. Il valore del food …

Continua a leggere >>>>> Il valore del food delivery secondo Deliveroo

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...