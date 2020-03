Dimezzato il valore in un pomeriggio. C’è lo zampino dell’emergenza Covid-19, ma non solo. Anche di truffe e petrolio. E c’è chi lo aveva previsto. Bitcoin (foto Omar Marques/Sopa Images/LightRocket via Getty Images). Da 7.200 euro a 3.200 euro. In una …

Continua a leggere >>>>> Il tracollo del bitcoin è colpa solo del coronavirus?

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...