Come ha scritto il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) nell’aggiornamento delle linee guida sul debito pubblico del 2020, è in arrivo il lancio di un nuovo strumento per i risparmiatori privati. Sul fronte delle emissioni destinate al mercato retail, …

Continua a leggere >>>>> Il Tesoro lancia un nuovo bond per i risparmiatori

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...