Il terremoto di Vanja è il racconto di più viaggi: quello fisico e geografico, che ti ha spinto fino in Russia per visitare i luoghi in cui Cechov è nato e …

Continua a leggere >>>>> Il terremoto di Vanja: conversazione con Vinicio Marchioni

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...