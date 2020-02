Un super computer in grado di operare milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Si chiama Hpc5 ed è l’ultimo arrivato in casa Eni, installato nel Green Data Center di Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia. L’High Performance Computing 5 …

Il super computer dell'Eni per trovare i giacimenti di gas

