È iniziato lo shopping. In pieno collasso dei mercati finanziari, con i titoli che in un mese hanno perso oltre un terzo valore di Borsa, le «occasioni» non mancano. Soprattutto per quanto riguarda il made in Italy. E così, nonostante le serrate di bar e locali …

Continua a leggere >>>>> Il Paese è già in svendita Pernod acquista Italicus

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...