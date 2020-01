Trento. I 5 Stelle perdono i pezzi, anche in Trentino. Per il momento non ci sono state uscite ufficiali dal Movimento, ma la dichiarazione pubblica dei …

Continua a leggere >>>>> Il Movimento 5 Stelle sull'orlo di una scissione: Degasperi ci pensa

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...