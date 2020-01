È in realtà un'amara riflessione, ma corretta: "Il Movimento 5 Stelle si è sciolto come il nodo della cravatta di Di Maio" come ha scritto Gianmichele …

Continua a leggere >>>>> Il Movimento 5 Stelle scompare in Emilia-Romagna e in Calabria

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...