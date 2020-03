L’impressione è di assistere di nuovo — si spera in formato ridotto — all’innesco della crisi finanziaria di più di dieci anni fa. Non per i crolli dei corsi azionari, anche se per violenza quelli della settimana scorsa sono stati paragonabili a quelli del 2008. Né per …

Continua a leggere >>>>> Il G7 prepara le armi per evitare la recessione. Ma la Bce rimane cauta

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...