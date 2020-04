Passerà, per carità, ma qui il virus ha generato l'ennesimo terremoto. E per l'ennesima volta la città si rialzerà, come è accaduto nel 2009 e come è …

Continua a leggere >>>>> Il coronavirus stronca la liturgia del ricordo del terremoto del 6 aprile all'Aquila: nella notte solitaria …

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...