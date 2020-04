Trento. L’emergenza Coronavirus fa slittare le scadenze fiscali per circa 204.160 contribuenti in Trentino. La scadenza più importante, ovvero il termine ultimo per la presentazione del modello 730, è stata posticipata al 30 settembre e vale sia nel caso in cui …

