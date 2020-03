Nel decreto in arrivo anche un articolo per mantenere in carica i vertici in scadenza di Enel, Eni, Poste, Leonardo, Terna, Mps e altre, “nella pienezza dei poteri” e fino alla fine dell’emergenza. 0 / 5. Commenta0 Commento0 Commenti. Salva. Condividi.

Continua a leggere >>>>> Il coronavirus fa slittare anche le nomine nelle società partecipate dal Tesoro

