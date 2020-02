Le borse mondiali crollano con il balzo di nuovi casi di coronavirus fuori dalla Cina e vedono andare in fumo in una seduta 1.000 miliardi di dollari. L’aumento dei casi smorza le speranze degli investitori sul contenimento del virus, e alimenta i timori per una …

Continua a leggere >>>>> Il coronavirus affonda le borse, bruciati 1.000 miliardi. Milano maglia nera.Wall Street mai così male da 2018

