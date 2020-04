Il Ceo di Twitter, Jack Dorsey, ha annunciato che donerà un miliardo di dollari, o circa il 28% del suo patrimonio personale, per finanziare cause benefiche il cui scopo è di limitare l’impatto della pandemia di coronavirus. In un post su Twitter, Dorsey ha detto …

