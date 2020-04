Molti dubbi sulla fattibilità: solo 11 club su 20 dispongono di un centro sportivo adatto a far dormire in pianta stabile le proprie squadre. Ma non finisce …

Continua a leggere >>>>> Il calcio punta il 4 maggio: domani e giovedì riunioni chiave. L'idea: maxi-ritiro per tutti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...