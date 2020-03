Male le Borse asiatiche nonostante l’intervento in Europa. Il petrolio rimbalza in apertura con le piazze europee che danno segnali negativi anche per oggi. Dollaro superstar, male la sterlina in attesa di un “lock down” del Paese. La Banca d’Australia taglia i …

