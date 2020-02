Il capo della direzione per la gestione del debito pubblico: «La quota in mano investitori esteri al 33%, tornata a livelli 2018» . Allo studio uno strumento complementare al BTp per coinvolgere il retail. 4 febbraio 2020 …

Continua a leggere >>>>> Iacovoni (Tesoro): Italia pronta a nuovo bond in dollari

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...