Le banche rimbalzano in Piazza Affari mentre il governo discuteva la garanzia pubblica sui finanziamenti alle imprese per risollevare l’economia italiana dal coronavirus. Le banche, dopo essere state penalizzate per il congelamento dei dividendi imposto …

Continua a leggere >>>>> I soci Ubi ridicono no all’Opa Intesa

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...