Nel pacchetto economico che il governo si appresta a varare per fronteggiare l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 ad aprile il governo inserirà una norma per le imprese che le porterà ad ottenere prestiti a tasso zero da restituire in otto anni …

Continua a leggere >>>>> I prestiti a tasso zero da restituire in otto anni per le imprese

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...