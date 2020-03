Il whatever it necessary della Merkel di oggi che ha fatto seguito alle preoccupazioni della Lagarde espresse ieri in teleconference (al punto da paragonare il caso attuale a quello della crisi del 2008), è sembrato essere preparatorio di ingenti manovre sia da …

Continua a leggere >>>>> I mercati insensibili ai messaggi di Merkel e Lagarde

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...