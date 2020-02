Oracle ha consolidato la partnership con Microsoft per implementare l’interoperabilità tra i cloud delle due aziende in Europa inaugurando un nuovo nodo per l’interconnessione cloud ad Amsterdam. Le due aziende avevano lanciato l’interconnessione tra i …

Continua a leggere >>>>> I cloud europei di Oracle e Microsoft sono più uniti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...