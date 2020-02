Accanto a nuova i20 e nuova i30 ci sarà anche Prophecy, la concept car elettrica che Hyundai metterà in mostra in anteprima al prossimo Salone di Ginevra in programma in Svizzera dal 5 al 15 marzo. L’innovativa EV verrà svelata nella giornata del 3 marzo, …

