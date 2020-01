Sei tratte da realizzare nel prossimo decennio, tre al nord e tre al sud, per portare in Italia il treno del futuro: quello in grado di collegare Roma con Milano in meno di 30 minuti. Sbarca in Italia la tecnologia Hyperloop, che prevede di trasportare passeggeri e …

Continua a leggere >>>>> Hyperloop, il treno del futuro sbarca in Italia: Roma-Milano in 30 minuti

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...