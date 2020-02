«Troppo presto per valutare l’impatto del coronavirus – dice il ceo Axel Dumas – ma continuiamo a crescere in Asia». di Marika Gervasio. 26 febbraio 2020. Salva; 0Commenta. (AFP). 1′ di lettura. Utile netto a 1,5 miliardi in crescita del 9% e ricavi per 6,8 …

