(Teleborsa) – Aggressivo ribasso per Harley Davidson, che passa di mano in perdita del 3,80%, nei primi minuti di scambi. Il quarto trimestre si è chiuso con un utile netto di 13,5 milioni di dollari rispetto ai 450 mila di un anno fa. Su base rettificata, l’utile per …

Continua a leggere >>>>> Harley Davidson in rosso a Wall Street, pesa trimestrale

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...