(Teleborsa) – Guala Closures ha rilevato la tedesca Closurelogic GmbH, che produce chiusure in alluminio, specializzata nel settore delle bevande e acque minerali in bottiglia di vetro. Nel 2018, la società ha registrato ricavi per circa Euro 52.5 milioni e un …

