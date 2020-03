(Teleborsa) – Guala Closures ha accettato l’offerta vincolante da parte del gruppo Bormioli Pharma per la cessione del 100% GCL Pharma. Il corrispettivo per la cessione è pari a 8,9 milioni di euro basato su un Enterprise Value di 10 milioni di euro.

