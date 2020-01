Duro j’accuse del Norwegian Consumer Council contro le app per incontri Grindr e Tinder per la condivisione di dati personali in violazione delle normative europee. In particolare Grindr, che si presenta come “la più grande rete di appuntamenti al mondo per …

