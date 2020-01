Qualcosa di bizzarro sta accadendo in Italia: abbiamo un Governo sempre attivo nella ricerca di soluzioni per la tracciabilità dei pagamenti, per evitare l’utilizzo di contante, per facilitare ed eclusivizzare la moneta elettronica e abbiamo, nell’altra faccia della …

Continua a leggere >>>>> Gli investimenti degli italiani: contanti e depositi

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...