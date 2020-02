«Guida galattica per investitori non succubi». È il titolo, che nasconde anche un po’ di provocazione, che Salvatore Gaziano e Roberta Rossi (nella foto a destra) hanno scelto per la loro dispensa scaricabile e consultabile da oggi per tutti coloro che …

Continua a leggere >>>>> Gli Etf e la guida galattica per gli investitori

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...