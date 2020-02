Gino Sorbillo in tempo di coronavirus non si ferma, anzi rilancia con l’apertura nella Rinascente di Roma a Via del Tritone con il progetto “Pizza Gourmand”, in cui verranno realizzate delle pizze speciali dedicate alle varie regioni d’Italia. Tantissima la gente …

Continua a leggere >>>>> Gino Sorbillo inaugura alla Rinascente: “Bello in tempo di coronavirus tutta questa gente” | Video

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...