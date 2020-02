(Teleborsa) – Seduta di rally per Gilead Sciences, che tratta in rialzo al Nasdaq del 4,52%. Il titolo quotato anche a Piazza Affari risulta anche fra i migliori di oggi con un rialzo del 6,39%. A dare un imput rialzista al titolo i commenti dell’OMS, secondo cui il suo …

