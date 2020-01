(ANSA) – PARIGI, 6 GEN – La sua storia ha tutti gli ingredienti per diventare una straordinaria spy story. Carlos Ghosn avrebbe firmato un contratto in esclusiva con Netflix per raccontare sullo schermo la storia della sua vita fino alla rocambolesca fuga dal …

Continua a leggere >>>>> Ghosn:la fuga potrebbe diventare un film

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...