(Teleborsa) – In frenata l’inflazione in Germania. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo dovrebbero segnare un aumento tendenziale dell’1,4% anche nel mese di marzo, in rallentamento rispetto all’1,7% del mese …

Continua a leggere >>>>> Germania, l’inflazione decelera a marzo

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...