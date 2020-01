In Germania i prezzi alla produzione hanno registrato un moderato rialzo mensile dello 0,1% a dicembre, mancando le attese del mercato che stimava un rialzo dello 0,2 per cento. Su base annua il dato ha mostrato una contrazione dello 0,2% in linea con le …

