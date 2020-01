Cina e Usa hanno siglato un accordo, ma la guerra commerciale non è finita e l'Europa deve giocare le sue carte per non soccombere.

Continua a leggere >>>>> GEO-FINANZA/ La carta per non morire cinesi (o sotto il tacco di Trump)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...