Primo stacco da 0,50 euro a maggio, il secondo da 0,46 entro fine anno. E il management si taglia i compensi. Luigi dell’Olio 11 Aprile 2020. Generali ha tutte le carte in regola per continuare a onorare gli azionisti, costituiti per la gran parte da risparmiatori, …

Continua a leggere >>>>> Generali conferma: sì al dividendo ma pagamento spalmato in due tranche

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...