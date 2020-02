In un mercato pubblicitario in flessione del 5,1%, il dato rettificato del bilancio 2019 è positivo per 12,2 milioni di euro. Gli abbonamenti digitali superano quota 127 mila. 28 Febbraio 2020. 1′ di lettura. Leggi tutto. ROMA – In un mercato pubblicitario in …

Continua a leggere >>>>> Gedi, margine operativo lordo a 59,3 milioni (+14,7%). Risultato migliore delle attese

