A Riad sabato alle 17.40, 14 concorrenti di sei nazioni si sfidano alla Saudi Cup (Sky 220): in palio venti milioni di dollari. C’è anche Dettori. E nella giornata di vigilia si impongono due fantine. Per i puristi del galoppo — per i quali contano solo le corse …

Continua a leggere >>>>> Galoppo, la corsa più ricca del mondo è in Arabia Saudita (dove vincono due donne)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

(Nessun voto. Vota tu per primo)

Loading... Loading...