Roma, 21 dic – “Serve all’Europa”. Non poteva usare parole migliori il presidente del consiglio Giuseppe Conte per benedire la fusione Fca Peugeot. Con uno slancio di sincerità, il premier ha messo nero su bianco sin da subito chi sarà messo in subordine.

